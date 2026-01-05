Трамп заявил, что делает все ради мира на земле

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, когда поднимался на свой борт Air Force One, что делает все ради мира на земле, и следует Доктрине Монро.
«Речь идёт о мире на земле. Нам нужен мир. Это наше полушарие. Доктрина Монро была очень важна, когда её разрабатывали, и другие президенты — многие из них — упустили её из виду. Я — нет. Я не упустил её из виду», — заявил глава США.
По данным из открытых источников, Доктрина Монро была провозглашена 2 декабря 1823 года. Она названа в честь президента США Джеймса Монро. По словам историков, Доктрина впервые обозначила готовность США укрепить свое главенствующее положение в Западном полушарии. Монро заявлял, что США будут считать угрозой своей безопасности любые агрессивные действия европейских держав по отношению к государствам Западного полушария.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Ранее Трамп высказался о Кубе, Мексике и Колумбии, а также заявил, что США нужна Гренландия.