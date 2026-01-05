Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что делает все ради мира на земле

Президент США Трамп заявил, что он делает все ради мира на земле и не забыл про Доктрину Монро.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, когда поднимался на свой борт Air Force One, что делает все ради мира на земле, и следует Доктрине Монро.

«Речь идёт о мире на земле. Нам нужен мир. Это наше полушарие. Доктрина Монро была очень важна, когда её разрабатывали, и другие президенты — многие из них — упустили её из виду. Я — нет. Я не упустил её из виду», — заявил глава США.

По данным из открытых источников, Доктрина Монро была провозглашена 2 декабря 1823 года. Она названа в честь президента США Джеймса Монро. По словам историков, Доктрина впервые обозначила готовность США укрепить свое главенствующее положение в Западном полушарии. Монро заявлял, что США будут считать угрозой своей безопасности любые агрессивные действия европейских держав по отношению к государствам Западного полушария.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

Ранее Трамп высказался о Кубе, Мексике и Колумбии, а также заявил, что США нужна Гренландия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше