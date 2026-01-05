Ричмонд
Партии в Молдове должны отчитаться перед Центризбиркомом об управлении финансами

Политические партии обязаны представить отчеты о финансовом управлении за второе полугодие 2025 года.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Молдавские политические партии обязаны предоставить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отчеты о финансовом управлении за второе полугодие 2025 года.

Как отметили в ЦИК, крайний срок подачи отчетов — 15 января. В соответствии с положениями Закона о политических партиях, Кодекса о выборах и Положения о финансировании деятельности политических партий отчет представляется в электронном формате. Партии, получающие ассигнования из государственного бюджета, также представляют отчет в Счетную палату.

«Отчет должен быть подписан руководителем и казначеем политической партии. Оба несут ответственность за достоверность представленных данных и информации, а также за их непредставление. Если отчет о финансовом управлении подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя политической партии, он должен быть подтвержден Агентством государственных услуг», — информирует ЦИК.

Непредставление или несвоевременная подача политическими партиями отчета о финансовом управлении в установленные законом сроки и в установленном формате, включая предоставление неполных данных, является нарушением правовых норм и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

В конце декабря Центризбирком провел семинар для казначеев политических партий, чтобы помочь им в процессе составления и представления отчета о финансовом управлении.