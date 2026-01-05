Партии в Молдове должны отчитаться перед Центризбиркомом об управлении финансами

«Отчет должен быть подписан руководителем и казначеем политической партии. Оба несут ответственность за достоверность представленных данных и информации, а также за их непредставление. Если отчет о финансовом управлении подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя политической партии, он должен быть подтвержден Агентством государственных услуг», — информирует ЦИК.