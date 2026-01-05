Times заявила о плане Хаменеи бежать в Москву в случае усиления беспорядков

Вместе с ним эвакуируется ближайшее окружение — около 20 помощников и членов семьи. Как пишет газета, «План Б» предназначен в первую очередь для самого Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают вероятным преемником.
Источник в разведке предполагает, что одним из возможных убежищ для иранского лидера может стать Москва. По мнению израильского эксперта Бени Сабти, другого безопасного места для него просто нет. Ранее Россия уже предоставляла убежище свергнутому сирийскому лидеру Башару Асаду.
В разведотчёте также отмечают, что Хаменеи «ослаб» после прошлогоднего конфликта с Израилем. Его редко видят на публике, а многие из его приближённых имеют семьи за границей — в США, Канаде и ОАЭ.
На этом фоне США уже пообещали вмешаться, если власти Ирана будут силой подавлять уличные акции. В Тегеране же предупредили, что такое вмешательство грозит дестабилизацией всего региона.
Напомним, в прошлом году в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Он усугубляется многолетними международными санкциями, которые ограничивают экспорт нефти и доступ к мировой финансовой системе. Ситуация резко ухудшилась в последние годы: в 2025 году экономическое давление достигло критической точки на фоне непродолжительной, но разрушительной войны с Израилем и возобновления санкций ООН в связи с ядерной программой. Это привело к гиперинфляции, обвалу национальной валюты до исторических минимумов и катастрофическому росту цен на базовые продукты, что обесценило сбережения и зарплаты большинства населения, создав беспрецедентную социальную напряжённость.
