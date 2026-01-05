Times заявила о плане Хаменеи бежать в Москву в случае усиления беспорядков

Напомним, в прошлом году в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Он усугубляется многолетними международными санкциями, которые ограничивают экспорт нефти и доступ к мировой финансовой системе. Ситуация резко ухудшилась в последние годы: в 2025 году экономическое давление достигло критической точки на фоне непродолжительной, но разрушительной войны с Израилем и возобновления санкций ООН в связи с ядерной программой. Это привело к гиперинфляции, обвалу национальной валюты до исторических минимумов и катастрофическому росту цен на базовые продукты, что обесценило сбережения и зарплаты большинства населения, создав беспрецедентную социальную напряжённость.