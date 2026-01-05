Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times заявила о плане Хаменеи бежать в Москву в случае усиления беспорядков

Западная разведка считает, что у Верховного лидера Ирана Али Хаменеи есть детальный план на случай, если армия и силы безопасности откажутся подавлять протесты. Якобы 86-летний аятолла может покинуть Тегеран и отправится в Москву, пишет Times.

Источник: Life.ru

Вместе с ним эвакуируется ближайшее окружение — около 20 помощников и членов семьи. Как пишет газета, «План Б» предназначен в первую очередь для самого Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают вероятным преемником.

Источник в разведке предполагает, что одним из возможных убежищ для иранского лидера может стать Москва. По мнению израильского эксперта Бени Сабти, другого безопасного места для него просто нет. Ранее Россия уже предоставляла убежище свергнутому сирийскому лидеру Башару Асаду.

В разведотчёте также отмечают, что Хаменеи «ослаб» после прошлогоднего конфликта с Израилем. Его редко видят на публике, а многие из его приближённых имеют семьи за границей — в США, Канаде и ОАЭ.

На этом фоне США уже пообещали вмешаться, если власти Ирана будут силой подавлять уличные акции. В Тегеране же предупредили, что такое вмешательство грозит дестабилизацией всего региона.

Напомним, в прошлом году в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Он усугубляется многолетними международными санкциями, которые ограничивают экспорт нефти и доступ к мировой финансовой системе. Ситуация резко ухудшилась в последние годы: в 2025 году экономическое давление достигло критической точки на фоне непродолжительной, но разрушительной войны с Израилем и возобновления санкций ООН в связи с ядерной программой. Это привело к гиперинфляции, обвалу национальной валюты до исторических минимумов и катастрофическому росту цен на базовые продукты, что обесценило сбережения и зарплаты большинства населения, создав беспрецедентную социальную напряжённость.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии
Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.
Читать дальше