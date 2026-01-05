Американский экономист Мартин Армстронг высказал мнение, что размещение европейских войск на территории Украины может стать инструментом для провокаций против России.
По словам эксперта, как только британские и французские военнослужащие появятся на украинской земле, это станет сигналом к началу событий, которые впоследствии будут использованы для обвинения России в каких-либо действиях.
Армстронг подчеркнул, что гарантии безопасности, предложенные Владимиром Зеленским, не способствуют установлению мира, а напротив, могут привести к эскалации конфликта.
«Речь идет не о гарантиях безопасности, а о гарантиях эскалации и создании условий для провокаций», — заключил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил о продолжающихся обсуждениях с президентом США Дональдом Трампом касательно возможного присутствия американских военных на Украине.