Главком ВСУ Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год

Главком ВСУ Александр Сырский организовал лечение своего отца в подмосковной клинике на Новый год. По информации SHOT, Сырский вновь оплатил услуги частного медицинского центра в России, чтобы в праздничные дни обеспечить уход тяжелобольному Станиславу Прокофьевичу.

Источник: AP 2024

В конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось, ему диагностировали пневмонию. Украинский военачальник, родившийся во Владимирской области, заплатил около 1 миллиона рублей за курс лечения и реабилитации, а также помог решить вопрос с транспортировкой отца из Владимира в Подмосковье.

Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате. Его состояние стабилизировали, лёгкие подлечили, и сейчас пенсионер чувствует себя лучше. Ему назначена поддерживающая терапия. По утверждению врачей, Сырский-старший больше не сможет ходить.

Ранее, в начале ноября, отец украинского главкома уже проходил лечение в подмосковной клинике, после чего был выписан и вернулся во Владимир. Таким образом, общая сумма, оплаченная Сырским за лечение в российских клиниках, достигла 6 миллионов рублей.

