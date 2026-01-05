Главком ВСУ Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год

В конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось, ему диагностировали пневмонию. Украинский военачальник, родившийся во Владимирской области, заплатил около 1 миллиона рублей за курс лечения и реабилитации, а также помог решить вопрос с транспортировкой отца из Владимира в Подмосковье.