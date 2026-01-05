В конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось, ему диагностировали пневмонию. Украинский военачальник, родившийся во Владимирской области, заплатил около 1 миллиона рублей за курс лечения и реабилитации, а также помог решить вопрос с транспортировкой отца из Владимира в Подмосковье.
Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате. Его состояние стабилизировали, лёгкие подлечили, и сейчас пенсионер чувствует себя лучше. Ему назначена поддерживающая терапия. По утверждению врачей, Сырский-старший больше не сможет ходить.
Ранее, в начале ноября, отец украинского главкома уже проходил лечение в подмосковной клинике, после чего был выписан и вернулся во Владимир. Таким образом, общая сумма, оплаченная Сырским за лечение в российских клиниках, достигла 6 миллионов рублей.
