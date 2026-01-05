Трамп опять пообещал Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро»

Президент США Дональд Трамп опять пообещал исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро», если она не будет действовать, как необходимо американцам.
«Она столкнется с ситуацией, вероятно, худшей, чем у Мадуро», — заявил Трамп журналистам, когда поднимался на свой борт Air Force One.
По его словам, Родригес должна действовать правильно.
Ранее Трамп уже заявлял в интервью The Atlantic, что Родригес заплатит высокую цену, даже выше, чем Мадуро, если ее действия «не будут удовлетворять США».
После чего, по мнению Axios, Родригес сменила риторику (ранее она заявляла, что Венесуэла никогда не вернётся к роли колонии другой империи) и пригласила американских чиновников сотрудничать с Каракасом, а также работать вместе над повесткой, ориентированной на совместное развитие.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.
Ранее Трамп заявил, что делает все ради мира на земле.