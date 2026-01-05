Ричмонд
Трамп назвал Маска супергением с правом на ошибку

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск является на 80% супергением. Об этом 5 января сообщил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Источник: Reuters

«Он (Илон Маск — Ред.) на 80% супергений и на 20% совершает ошибки», — приводит его слова газета Minute Mirror.

Американский лидер также отметил, что Маск всегда действует исключительно с благими намерениями.

Маск 24 октября 2025 года сообщил, что планирует создать на базе своей организации армию роботов Optimus в рамках одноименного проекта. По задумке его разработка будет направлена не на благо конфликтов, а на благо мира, так как она должна будет освободить человечество от тяжелой работы и «перевернет» рынок труда.

