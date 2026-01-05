Трамп назвал Маска супергением с правом на ошибку

Маск 24 октября 2025 года сообщил, что планирует создать на базе своей организации армию роботов Optimus в рамках одноименного проекта. По задумке его разработка будет направлена не на благо конфликтов, а на благо мира, так как она должна будет освободить человечество от тяжелой работы и «перевернет» рынок труда.