СМИ назвали задачи Буданова на посту главы офиса Зеленского

По словам обозревателя, Буданову удалось превзойти Ермака, который видел в нем соперника и несколько раз пытался добиться его увольнения. И с назначением на пост Буданову понадобится «вся та политическая проницательность, с которой он перехитрил Ермака», отметил Деттмер. На своем посту Буданов должен будет помочь Зеленскому не только избежать конфликта с Трампом, но и урегулировать «бурную партийную политическую обстановку на Украине», а именно преодолеть «растущий разрыв» между президентом, парламентом Украины и гражданским обществом, считает журналист. Также если у Зеленского «не останется никакого выбора», кроме как принять мирное соглашение, Буданову придётся помочь президенту убедить украинцев в «целесообразности» этого шага, отметил Деттмер.