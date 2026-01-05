Ричмонд
Посольство РФ предупредило о закрытом авиасообщении в Венесуэле

Авиасообщение в Венесуэле в настоящее время не действует. Об этом сообщили сотрудники дипломатического представительства России в Каракасе, пишет RTVI.

Источник: Reuters

В посольстве уточнили, что сейчас в республике относительно спокойная обстановка. Представители МИД России выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при проведении американской операции в Каракасе. «В настоящий момент таких данных нет», — добавили в дипмиссии для RTVI.

В посольстве порекомендовали гражданам РФ, которые в настоящее время пребывают в Венесуэле, оставаться в безопасных местах и избегать нахождения в местах массового скопления людей, а также вблизи «военных и инфраструктурных объектов». Дипломаты также посоветовали россиянам поддерживать связь с дипмиссией.

Дипломаты уточнили, что сейчас покинуть территорию республики на самолете не представляется возможным, так как в Боливарианской Республике действует режим чрезвычайного положения, введенный из-за внешней угрозы.

Напомним, 3 января США осуществили операцию по захвату и вывозу из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жены. Последний рейс из аэропорта республики с туристами, в том числе российскими, вылетел 2 января. По данным Ассоциации туроператоров России, в Каракасе нет групп организованных путешественников из РФ.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
