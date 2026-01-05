Посольство РФ предупредило о закрытом авиасообщении в Венесуэле

В посольстве порекомендовали гражданам РФ, которые в настоящее время пребывают в Венесуэле, оставаться в безопасных местах и избегать нахождения в местах массового скопления людей, а также вблизи «военных и инфраструктурных объектов». Дипломаты также посоветовали россиянам поддерживать связь с дипмиссией.
Дипломаты уточнили, что сейчас покинуть территорию республики на самолете не представляется возможным, так как в Боливарианской Республике действует режим чрезвычайного положения, введенный из-за внешней угрозы.
Напомним, 3 января США осуществили операцию по захвату и вывозу из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жены. Последний рейс из аэропорта республики с туристами, в том числе российскими, вылетел 2 января. По данным Ассоциации туроператоров России, в Каракасе нет групп организованных путешественников из РФ.