Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодёжь уезжает навсегда, а деньги на «черный день» уже проели: Жизнь в Молдове за четыре года стала дороже, а люди беднее

Цены обошли повышение зарплат без шанса их «догнать».

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Георге Костандаки сравнил ключевые направления жизни в Молдове во время правления PAS с 2021 по 2025 годы. По мнению Костандаки, жизнь за четыре года стала дороже, а люди беднее.

"Сбережения.

2021: откладывали «на чёрный день».

2025: чёрные дни пришли и сбережения «съели».

Молодёжь.

2021: уезжала «временно».

2025: уезжает окончательно, вместе с родителями и детьми", — отметил эксперт.

Георге Костандаки также подчеркнул, что цены на продукты, коммунальные услуги и кредиты обошли повышение зарплат без шанса их «догнать», уточняет primulinmd.

Фото: соцсети.