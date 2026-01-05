Молодёжь уезжает навсегда, а деньги на «черный день» уже проели: Жизнь в Молдове за четыре года стала дороже, а люди беднее

Эксперт Георге Костандаки сравнил ключевые направления жизни в Молдове во время правления PAS с 2021 по 2025 годы. По мнению Костандаки, жизнь за четыре года стала дороже, а люди беднее.
"Сбережения.
2021: откладывали «на чёрный день».
2025: чёрные дни пришли и сбережения «съели».
Молодёжь.
2021: уезжала «временно».
2025: уезжает окончательно, вместе с родителями и детьми", — отметил эксперт.
Георге Костандаки также подчеркнул, что цены на продукты, коммунальные услуги и кредиты обошли повышение зарплат без шанса их «догнать», уточняет primulinmd.
Фото: соцсети.