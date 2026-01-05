Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Ирландии.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин находится в Китае с визитом с 4 по 8 января.
«Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример», — сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что Китай и Ирландия поддерживают многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне, страны должны совместно защищать авторитет ООН.
Лидер КНР также напомнил, что во второй половине 2026 года Ирландия станет страной-председателем ЕС и выразил надежду, что Ирландия сыграет конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС.
Мартин заявил, что Ирландия твердо придерживается политики «один Китай» и привержена укреплению и развитию стратегического партнерства между двумя странами.
«Очень важно, чтобы отношения между ЕС и Китаем поддерживали стабильное развитие. Ирландия готова играть конструктивную роль в продвижении здорового развития отношений между ЕС и КНР», — отметил ирландский премьер-министр.