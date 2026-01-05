Сенатор Грэм заявил, что Мадуро «мог бы быть в Турции, но он в тюрьме»

Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в Нью-Йорк 3 января, спустя несколько часов, после того как их вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Против Мадуро и его жены выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что сегодня супруги предстанут перед судом.