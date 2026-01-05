Сенатор Грэм заявил, что Мадуро «мог бы быть в Турции, но он в тюрьме»

«Мадуро просчитался перед нашим главнокомандующим — президент Трамп ясно дал понять, что с ним шутки плохи», — сказал Грэм.
Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в Нью-Йорк 3 января, спустя несколько часов, после того как их вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Против Мадуро и его жены выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что сегодня супруги предстанут перед судом.
По данным одного из источников издания, отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года, но тот отказался. Газета пишет, что именно после отказа Мадуро от сделки Трамп отдал приказ о военной операции.