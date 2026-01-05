Токаев отметил отличную физическую форму Мирзиёева и других коллег по СНГ

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan отметил отличную физическую форму президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
«Мирзиёев… сильный, занимается в спортзале», — сказал он.
Также глава РК перечислил спортивные увлечения других своих коллег по СНГ и похвалил их замечательную физическую форму.
«Недавно на неофициальном мероприятии в Бишкеке Путин повысил престиж старшего поколения, продемонстрировав красивую технику против молодого дзюдоиста. Алиев тоже сильный, постоянно тренируется как настоящий спортсмен, Жапаров играет в футбол. Пашинян ездит на велосипеде. Лукашенко до сих пор играет в хоккей. Рахмон, который когда-то служил в ВМФ, находится в отличной физической форме. Одним словом, все мои коллеги здоровы», — отметил он.
Сам глава Казахстана, по его словам, не жалуется на здоровье, следит за давлением, ежедневно занимается йогой и дважды в неделю — настольным теннисом с профессиональным спортсменом.