Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев отметил отличную физическую форму Мирзиёева и других коллег по СНГ

Президент Казахстана рассказал о спортивных увлечениях лидеров стран Содружества Независимых государств.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan отметил отличную физическую форму президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Мирзиёев… сильный, занимается в спортзале», — сказал он.

Также глава РК перечислил спортивные увлечения других своих коллег по СНГ и похвалил их замечательную физическую форму.

«Недавно на неофициальном мероприятии в Бишкеке Путин повысил престиж старшего поколения, продемонстрировав красивую технику против молодого дзюдоиста. Алиев тоже сильный, постоянно тренируется как настоящий спортсмен, Жапаров играет в футбол. Пашинян ездит на велосипеде. Лукашенко до сих пор играет в хоккей. Рахмон, который когда-то служил в ВМФ, находится в отличной физической форме. Одним словом, все мои коллеги здоровы», — отметил он.

Сам глава Казахстана, по его словам, не жалуется на здоровье, следит за давлением, ежедневно занимается йогой и дважды в неделю — настольным теннисом с профессиональным спортсменом.