Трамп: Куба падет без доходов от венесуэльской нефти

«Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они могли бы удержаться, но теперь у Кубы нет никаких доходов», — сказал господин Трамп на борту Air Force One.
Власти Кубы заявили, что во время операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро погибли 32 кубинца, которые выполняли задачи по запросу Каракаса. Госсекретарь США Марко Рубио после спецоперации заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше