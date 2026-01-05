Ричмонд
Трамп сделал громкое заявление о России

Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.

Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* — Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.

Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

