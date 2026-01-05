Ричмонд
Трамп пригрозил Ирану из-за протестов

Если власти Ирана прикажут убивать протестующих, США «нанесут им очень сильный удар». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы посмотрим. Мы следим за этой ситуацией очень внимательно. Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, я думаю, что США нанесут им очень сильный удар», — сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома). Так он ответил на вопрос журналиста о том, где проходит граница, после которой США будут готовы вмешаться в ситуацию в Иране.

Массовые протесты начались в Тегеране в конце 2025 года. Они были вызваны недовольством населения стремительно растущей инфляцией и резким падением курса иранского риала. Первыми протестовать начали владельцы магазинов, затем к ним присоединились студенты. Вскоре митинги охватили другие крупные города Ирана. По данным агентства Reuters, во время протестов погибли по меньшей мере 16 человек. СМИ называют беспорядки в Иране самыми масштабными с 2022 года.

2 января Дональд Трамп сообщил, что США придут на помощь протестующим в случае, если силовики начнут стрелять по ним. Иранские власти заявили, что вмешательство Вашингтона приведет к хаосу по всей стране.

