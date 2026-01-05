Трамп пригрозил Ирану из-за протестов

«Мы посмотрим. Мы следим за этой ситуацией очень внимательно. Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, я думаю, что США нанесут им очень сильный удар», — сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома). Так он ответил на вопрос журналиста о том, где проходит граница, после которой США будут готовы вмешаться в ситуацию в Иране.