Ситуация в Иране: слухи о побеге аятоллы и аресты протестующих

Протесты в Исламской республике стали темой еженедельного заседания правительства Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху напомнил членам кабмина, что обсуждал вопросы беспорядков в республике и иранского атома с американским президентом Дональдом Трампом во время переговоров в США в конце декабря 2025 года. Он уточнил, что с хозяином Белого дома они пришли к выводу, что необходимо «установление жесткого, реального контроля над объектами» и вывоз 400 кг обогащенного урана, сообщает ТАСС.
Кроме того, Нетаньяху уточнил, что Израиль, так же как и США, поддерживает иранский народ, который «берет свою судьбу в свои руки».
Между тем полиция Ирана продолжает подавлять протестующих, возмущенных финансовым кризисом. Представители силовых ведомств задерживают самых активных мятежников и зачинщиков беспорядков. Часть задержанных призналась, что за участие в протестных акциях получали вознаграждение из-за границы, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.
Полиция также выяснила, что участники протестов готовили нападения на военные и правительственные объекты, сообщает агентство Tasnim.
Лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи заявил, что законные протесты будут приняты во внимание, но призвал к решительному устранению беспорядков, которые могут привести к нестабильности в республике.
The Times сообщил, что аятолла планирует побег из страны в случае, если протесты будут развиваться и перерастут в полноценный мятеж. Издание ссылается на отчет западной разведки, в котором говорится, что план эвакуации предусматривает, что главу республики будут сопровождать 20 помощников и членов семьи. На побег аятолла решится только в случае, если армия и полиция перейдут на сторону организаторов беспорядков и откажутся выполнять приказы, рассказывает РБК.
Представитель разведывательной службы Израиля Бени Сабти высказал предположение, что Али Хаменеи может найти убежище в Москве, как и экс-президент Сирии Башар Асад.
В документе разведки, который попал в Times, также говорится, что 86-летний аятолла «ослаб», почти не появляется на публике и большую часть времени укрывается в бункере.
The Guardian высказала предположение, что США, после проведения военной операции в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро, могут решиться на новые военные действия. Издание прогнозирует, что следующими целями американских военных могут стать Иран и Дания, пишут «Ведомости». Такой вывод авторы британской газеты сделали на основе последних заявлений Трампа. В одном из них он предупреждал, что готов оказать помощь протестующим в Иране.
Митинги и демонстрации в Тегеране стартовали 29 декабря. Манифестанты, среди которых было много студентов, вышли на улицу с требованием стабилизировать курс иранского риала. Позднее демонстрации охватили разные провинции страны, мятежники стали действовать агрессивнее, полицейские зафиксировали нападения на административные объекты, в результате столкновений погибли несколько человек.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поддержать протестующих. В Иране назвали слова хозяина Белого дома «безрассудными и провокационными», нарушающими принципы Устава ООН, а также подстрекающими к насилию и беспорядкам в республике.