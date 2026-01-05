Ситуация в Иране: слухи о побеге аятоллы и аресты протестующих

The Times сообщил, что аятолла планирует побег из страны в случае, если протесты будут развиваться и перерастут в полноценный мятеж. Издание ссылается на отчет западной разведки, в котором говорится, что план эвакуации предусматривает, что главу республики будут сопровождать 20 помощников и членов семьи. На побег аятолла решится только в случае, если армия и полиция перейдут на сторону организаторов беспорядков и откажутся выполнять приказы, рассказывает РБК.