Лукашенко объяснил, почему для Беларуси очень важный 2026 год

Лукашенко предупредил про очень важный 2026 год, который нельзя провалить.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 5 января, заслушивая доклад Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России Александра Рогожника, объяснил, почему для Беларуси очень важный 2026 год. Подробности пишет БелТА.

— Начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны, — заявил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси обратил внимание, что Господь пожалел страну — выпал снег, который прикрыл посевы. Он уточнил, что посеяли неплохо, и всходы хорошие.

— Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас — это начало новых дел, — заметил президент Беларуси.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о морозах ниже климатической нормы с 5 по 11 января в Беларуси: «Мороз до −20 и обильные снегопады».

Ранее глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.

