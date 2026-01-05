Лукашенко объяснил, почему для Беларуси очень важный 2026 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 5 января, заслушивая доклад Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России Александра Рогожника, объяснил, почему для Беларуси очень важный 2026 год. Подробности пишет БелТА.
— Начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны, — заявил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси обратил внимание, что Господь пожалел страну — выпал снег, который прикрыл посевы. Он уточнил, что посеяли неплохо, и всходы хорошие.
— Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас — это начало новых дел, — заметил президент Беларуси.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о морозах ниже климатической нормы с 5 по 11 января в Беларуси: «Мороз до −20 и обильные снегопады».
