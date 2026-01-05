Ричмонд
Туск: Европе придет конец, если она не продолжит вооружаться

Польский премьер считает, что европейские страны «должны продолжать вооружаться».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Даже союзники перестанут воспринимать Европу всерьез, если она будет слабой и разделенной. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск.

«Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно сейчас. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — написал Туск на английском языке в X.

Таким образом польский премьер отреагировал на последние действия США на международной арене — удар по Венесуэле, а также на заявления американского лидера Дональда Трампа о территориальных претензиях Вашингтона, в том числе на входящую в состав Дании Гренландию.

5 января Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии с точки зрения национальной безопасности.

