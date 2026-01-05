Ричмонд
Reuters рассказал, почему сменщицу Мадуро назвали «царицей» и «тигрицей»

«Царица» и «тигрица» — так прозвали в Венесуэле исполняющую обязанности президента Делси Родригес, к которой перешла власть после захвата Николаса Мадуро. Прозвища политик получила из-за своего влияния внутри страны.

Источник: Reuters

Делси Родригес, ставшая исполняющей обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американским спецназом, получила в стране прозвища «царица» и «тигрица». Об этом сообщило Reuters.

Журналисты назвали 56-летнюю Родригес одной из жестких фигур в правительстве республики. «Царицей» ее стали звать из-за значительного влияния в Венесуэле. «Тигрицей» политика называл сам Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства.

По образованию Родригес юрист, после окончания обучения она девять лет прожила во Франции и Англии. В разные годы женщина занимала посты министра иностранных дел Венесуэлы и министра коммуникации. Вице-президентом она стала в 2018 году. Параллельно она возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти.

На посту вице-президента политик проводила ортодоксальную политику, включающую сокращение госрасходов, борьбу с инфляцией и ограничение кредитования. При этом Reuters отметило, что Родригес чаще других представителей венесуэльских властей посещает Россию, Китай и Турцию.

Отец Делси Родригес — Хорхе Антонио, партизан и основатель революционной Социалистической лиги. Николас Мадуро называл его героем венесуэльского левого движения.

5 января и.о. президента Венесуэлы обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу. Она заявила, что ее народ заслуживает мира, а не войны. Своей приоритетной задачей она назвала «построение сбалансированных и уважительных отношений» с США. Трамп ранее заявил, что сейчас Венесуэлой фактически управляют Штаты.

