Премьер Гренландии призвал Вашингтон прекратить давление на остров

«Мы открыты к диалогу. Мы открыты к общению. Но это должно происходить по правильным каналам [связи] и с уважением к международному праву», — уточнил он.
Политик отметил, что Гренландия много лет была близким и верным другом Соединенных Штатов и две страны стояли плечом к плечу в трудные времена на протяжении многих поколений. Риторика, которую начал Вашингтон в текущий исторический период, — совершенно неприемлема.
«Когда президент США говорит о том, что им нужна Гренландия и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно», — добавил Нильсен.
Президент США Дональд Трамп 4 января отметил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Он добавил, что Дания не может обеспечить национальную безопасность для Соединенных Штатов, в связи с чем Гренландия является стратегически важным регионом.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома воздержаться от дальнейших высказываний о включении Гренландии в состав США. Она подчеркнула, что Вашингтон не имеет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства.