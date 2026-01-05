Ричмонд
Премьер Гренландии призвал Вашингтон прекратить давление на остров

Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова. Он написал об этом 5 января в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Источник: AP 2024

«Мы открыты к диалогу. Мы открыты к общению. Но это должно происходить по правильным каналам [связи] и с уважением к международному праву», — уточнил он.

Политик отметил, что Гренландия много лет была близким и верным другом Соединенных Штатов и две страны стояли плечом к плечу в трудные времена на протяжении многих поколений. Риторика, которую начал Вашингтон в текущий исторический период, — совершенно неприемлема.

«Когда президент США говорит о том, что им нужна Гренландия и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно», — добавил Нильсен.

Президент США Дональд Трамп 4 января отметил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Он добавил, что Дания не может обеспечить национальную безопасность для Соединенных Штатов, в связи с чем Гренландия является стратегически важным регионом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома воздержаться от дальнейших высказываний о включении Гренландии в состав США. Она подчеркнула, что Вашингтон не имеет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства.

