Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД

«У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними», — сказала Хаскель журналистам издания «Катимерини».
Кроме того, газета сообщает об обеспокоенности властей Израиля по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа о возможной сделке с Турцией.
«Хаскель заявила, что Израиль “обеспокоен” заявлениями Трампа о том, что он “очень серьезно рассматривает” соглашение о продаже истребителей F-35 Турции, и добавила, что израильские технологии не будут частью такого соглашения, “даже если они получат эти самолеты”, — пишет “Катимерини”.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность в том, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.
Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F — 35, если Эрдоган «сделает что-то» для Америки.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F — 35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.