Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России

«Я работала с Байденом, и в том числе работала с ним после распада Советского Союза. С этого события прошло пара лет, и я помню встречу, и она была хорошо задокументирована. Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона — ред.) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр, председатель судебного комитета сената США — ред.). И они говорили: “Мы не позволим им (России — ред.) занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически”. И тогда Америка действительно грабила Россию», — сказала Рид, рассуждая о том, почему именно при Байдене, в годы его президентства, отношения Москвы и Вашингтона ухудшились.