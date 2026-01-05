Экс-помощница Байдена рассказала о его отношении к России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский политик Джо Байден, президент США с 2021 по 2025 год, еще в 90-х годах, когда он находился на должности сенатора, был настроен против России, рассказала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.
«Я работала с Байденом, и в том числе работала с ним после распада Советского Союза. С этого события прошло пара лет, и я помню встречу, и она была хорошо задокументирована. Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона — ред.) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр, председатель судебного комитета сената США — ред.). И они говорили: “Мы не позволим им (России — ред.) занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически”. И тогда Америка действительно грабила Россию», — сказала Рид, рассуждая о том, почему именно при Байдене, в годы его президентства, отношения Москвы и Вашингтона ухудшились.
По ее словам, тогда она поняла, что Байден уже в то время был настроен против России, и это проявлялось во всей его политике.
«Он — поджигатель войны, он хотел войны против России и был вовлечен в переворот 2014 года на Украине (тогда Байден был вице-президентом США — ред.). Он неуважительно, с пренебрежением относится к (президенту РФ — ред.) Владимиру Путину, и мы видели это на протяжении всей его истории», — подчеркнула Рид.
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним «раздражителям» к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют «ограничительную систему», навязанную при бывшем американском президенте Байдене, но «смягчают ее наиболее одиозные проявления».
В марте 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.