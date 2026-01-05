Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Для Гренландии президент США Дональд Трамп может найти другую форму захвата контроля чем над Венесуэлой, его интересует территория, примыкающая к вожделенной Арктике и имеющая выход на Северный морской путь, полагает сенатор РФ Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.

«Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, операция в Венесуэле показала, что Трамп слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. «Даешь Гренландию!» — одна из постоянных тем Трампа", — написал законодатель.

Также, по логике американского президента, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им «нужна», добавил политик.

Кроме того, Гренландия находится в западном полушарии, где, согласно доктрине Трампа, должно быть установлено полное «американское превосходство», то есть гегемония, отметил Пушков.

«Тем более, что Гренландия долгое время была колонией Дании — и ей есть, что предъявить датчанам», — указал он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше