Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля

Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
«Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, операция в Венесуэле показала, что Трамп слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. «Даешь Гренландию!» — одна из постоянных тем Трампа", — написал законодатель.
Также, по логике американского президента, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им «нужна», добавил политик.
Кроме того, Гренландия находится в западном полушарии, где, согласно доктрине Трампа, должно быть установлено полное «американское превосходство», то есть гегемония, отметил Пушков.
«Тем более, что Гренландия долгое время была колонией Дании — и ей есть, что предъявить датчанам», — указал он.