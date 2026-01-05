Президент Колумбии после угроз Трампа готов взять в руки оружие ради родины

«Хотя я никогда не был военным, я знаю, что такое война и подпольная борьба. Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю», — написал Петро в X. В молодости Петро был членом леворадикальной организации «Движение 19 апреля» (M-19),
Петро также выразил уверенность, что народ Колумбии готов встать на его защиту. «Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — убежден колумбийский лидер.
Он также сообщил, что распорядился отстранить нескольких полковников из разведывательной службы полиции «за то, что они передавали ложную информацию во вред государству». «Надеюсь, [госсекретарь США Марко] Рубио не верит этим выдумкам», — добавил Петро.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.
3 января Трамп в связи с проведением США операции в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении президента Колумбии остаются в силе. Он обвинял Петро в поощрении производства наркотиков и подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.