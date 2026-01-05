Депутат ГД объяснил смену позиции Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам уточнил, что без участия спецслужб, в первую очередь ЦРУ, украинские войска не смогли бы провести операцию такого уровня. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что именно ЦРУ через несколько часов ответило, что удар не производился. «Атака была. Факты это подтверждают», — акцентировал внимание парламентарий.
Он отметил, что для атаки по президентской резиденции Киев задействовал 91 дрон. Все украинские беспилотники были ликвидированы российскими ПВО над Брянской, Смоленской и Новгородскими областями.
Депутат объяснил, что системы ПВО отслеживают пуски дронов ВСУ практически со старта, а затем их выводят из строя. «По тем отметкам, которые совершал тот или иной дрон, можно составить его траекторию полета. Они пытались добиться результата, но не добились», — резюмировал Чепа.
Напомним, Дональд Трамп 4 января заявил, что не верит в атаку ВСУ резиденции Путина в Новгородской области. Он уточнил, что пришел к такому мнению после проведения проверки.
Ранее американский лидер говорил о своем возмущении атакой украинцев на «Валдай» в ночь на 29 декабря. 1 января российская сторона предоставила в посольство США в Москве данные о расшифровке маршрута и контроллер украинского беспилотника.