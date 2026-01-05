Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комитет госконтроля Беларуси может получить новые полномочия

В Беларуси Комитет государственного контроля могут наделить новыми полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Комитет госконтроля Беларуси может получить новые полномочия. Подробности рассказали в Палате представителей Национального собрания.

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля». В частности, документ закрепляет новый принцип работы органами КГК — осуществление профилактики правонарушений в экономической сфере.

Кроме того, проект закона предусматривает право Комитета госконтроля приостанавливать работу субъектов хозяйствования при обнаружении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании; запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

Вместе с тем расширяются полномочия органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, предусматривается обязательное государственное социальное страхование гражданских служащих органов финансовых расследований, которые осуществляют контрольную деятельность.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о расширении поддержки гражданам в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко объяснил, почему для Беларуси очень важный 2026 год.

Ранее певец Сосо Павлиашвили отреагировал на объявление Года белорусской женщины.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше