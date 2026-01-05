Комитет госконтроля Беларуси может получить новые полномочия. Подробности рассказали в Палате представителей Национального собрания.
Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля». В частности, документ закрепляет новый принцип работы органами КГК — осуществление профилактики правонарушений в экономической сфере.
Кроме того, проект закона предусматривает право Комитета госконтроля приостанавливать работу субъектов хозяйствования при обнаружении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании; запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.
Вместе с тем расширяются полномочия органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, предусматривается обязательное государственное социальное страхование гражданских служащих органов финансовых расследований, которые осуществляют контрольную деятельность.
