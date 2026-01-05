Комитет госконтроля Беларуси может получить новые полномочия

Кроме того, проект закона предусматривает право Комитета госконтроля приостанавливать работу субъектов хозяйствования при обнаружении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании; запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.