Токаев: изменения будут такими, будто страна принимает новую Конституцию

Главное событие — предстоящий референдум по конституционной реформе.
По словам главы государства, грядущие изменения могут стать самыми масштабными за всю новейшую историю страны.
«Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны. Состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован», — сказал Президент.
«Изменений так много, что это почти новая Конституция».
Токаев сообщил, что сейчас работает с группой экспертов над предложениями по обновлению Основного закона.
«Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции», — отметил он.
То есть речь идет не о точечных поправках, а о системной переработке целого ряда норм.
Напоминание: о сути реформ Президент говорил еще раньше.
Еще в ноябре 2025 года на встрече с сельскими акимами в Астане Токаев подчеркивал:
- голосование фактически будет означать одобрение новой модели государства
- число поправок может быть очень большим
- важно сохранить спокойствие и стабильность в обществе.
Президент тогда отдельно отметил: любые изменения должны опираться на консенсус и общественное согласие.
Новый парламент, новые комитеты, новая архитектура власти.
Одним из ключевых направлений реформ станет трансформация работы Парламента.
Среди задач:
- создание более профессионального парламента
- обсуждение формирования новых комитетов — в том числе по цифровизации и развитию регионов
- повышение ответственности депутатов перед гражданами.
Все предложения будет готовить и публиковать специальная рабочая группа — чтобы общество понимало, что именно выносится на голосование.
Что это значит для страны.
Если коротко, посыл Токаева такой:
- Казахстан готовится к глубоким институциональным изменениям
- референдум станет точкой выбора на годы вперед
- реформы затронут систему управления, парламент и баланс власти.
Именно поэтому Президент называет реформу: «сродни принятию новой Конституции».