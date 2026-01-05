Ричмонд
Токаев: изменения будут такими, будто страна принимает новую Конституцию

Президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете Turkistan и заявил, что 2026 год станет судьбоносным для Казахстана.

Источник: DKNews.kz

Главное событие — предстоящий референдум по конституционной реформе.

По словам главы государства, грядущие изменения могут стать самыми масштабными за всю новейшую историю страны.

«Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны. Состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован», — сказал Президент.

«Изменений так много, что это почти новая Конституция».

Токаев сообщил, что сейчас работает с группой экспертов над предложениями по обновлению Основного закона.

«Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции», — отметил он.

То есть речь идет не о точечных поправках, а о системной переработке целого ряда норм.

Напоминание: о сути реформ Президент говорил еще раньше.

Еще в ноябре 2025 года на встрече с сельскими акимами в Астане Токаев подчеркивал:

  • голосование фактически будет означать одобрение новой модели государства
  • число поправок может быть очень большим
  • важно сохранить спокойствие и стабильность в обществе.

Президент тогда отдельно отметил: любые изменения должны опираться на консенсус и общественное согласие.

Новый парламент, новые комитеты, новая архитектура власти.

Одним из ключевых направлений реформ станет трансформация работы Парламента.

Среди задач:

  • создание более профессионального парламента
  • обсуждение формирования новых комитетов — в том числе по цифровизации и развитию регионов
  • повышение ответственности депутатов перед гражданами.

Все предложения будет готовить и публиковать специальная рабочая группа — чтобы общество понимало, что именно выносится на голосование.

Что это значит для страны.

Если коротко, посыл Токаева такой:

  • Казахстан готовится к глубоким институциональным изменениям
  • референдум станет точкой выбора на годы вперед
  • реформы затронут систему управления, парламент и баланс власти.

Именно поэтому Президент называет реформу: «сродни принятию новой Конституции».