Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ

Василий Малюк объявил об отставке с поста главы СБУ 5 января. Его заявление опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

Источник: РБК

Сразу после сообщения об отставке Малюка президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником центра спецопераций «А» спецслужбы Евгением Хмарой. Ранее «Украинская правда» назвала его одним из основных кандидатов на пост главы СБУ.

«Опыт украинских спецназовцев и ЦСО “А” СБУ будем масштабировать. Сегодня также обсудили с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые мы сейчас готовим», — написал Зеленский.

Сам Василий Малюк заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

Материал дополняется.