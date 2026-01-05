Гросу подстраховался: Спикер парламента Молдовы не случайно в своей речи разделил молдаван и румын — а мы гадали почему

«Давайте поймем, что сказал профессиональный дипломат Ник Петрович профессиональному дипломату Виктору Боршевичу: “Парень, Молдова находится в зоне прямых интересов США, а отнюдь не чиновников из Брюсселя и Бухареста… Ваш шустрый спикер недавно побывал у нас и все быстро понял, перечислив в стране молдаван отдельно от румынов. Правильно понял…. Мы признаем вашу государственную, этническую и культурную идентичность, она нас устраивает и потому находится под нашим патронажем. Географически вы — европейцы, политически — наши лояльные вассалы. Вопросы есть? Вопросов нету”… Стоящий на постаменте Штефан поежился от мороза и вздохнул: “Такова наша судьба — то под ордынцами, то под венграми, то под поляками, то под турками… то под русскими, то под румынами, то опять под русскими, то вместе с русскими под американцами и европейцами, теперь четко — под американцами…”».