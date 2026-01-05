Профессор Виктор Боршевич, экс-посол Молдовы в Китае, полагает, что спикер парламента Молдовы Игорь Гросу вовсе не случайно допустил в одном из декабрьских постов разделение молдаван и румын и убеждён, что последующее заявление главы американской дипмиссии в Кишинёве о необходимости сохранять и беречь «молдавскую идентичность», звенья одной цепи и являются результатом изменения подхода Вашингтона к Молдове:
«Давайте поймем, что сказал профессиональный дипломат Ник Петрович профессиональному дипломату Виктору Боршевичу: “Парень, Молдова находится в зоне прямых интересов США, а отнюдь не чиновников из Брюсселя и Бухареста… Ваш шустрый спикер недавно побывал у нас и все быстро понял, перечислив в стране молдаван отдельно от румынов. Правильно понял…. Мы признаем вашу государственную, этническую и культурную идентичность, она нас устраивает и потому находится под нашим патронажем. Географически вы — европейцы, политически — наши лояльные вассалы. Вопросы есть? Вопросов нету”… Стоящий на постаменте Штефан поежился от мороза и вздохнул: “Такова наша судьба — то под ордынцами, то под венграми, то под поляками, то под турками… то под русскими, то под румынами, то опять под русскими, то вместе с русскими под американцами и европейцами, теперь четко — под американцами…”».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?
Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).
Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».
Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).
В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).