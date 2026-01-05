Трамп заявил, что обсуждает с конгрессменами новые санкции против России

Сам Грэм присутствовал на борту во время этих высказываний Трампа. Сенатор посмеялся над его словами и раскрыл журналистам, что в декабре обсуждал с послом Индии сокращение закупок российской нефти: «Около месяца назад я был в доме посла Индии, и все, о чем он хотел говорить, так это о том, как ~они стали покупать меньше российской нефти~: “Вы бы сказали президенту, чтобы он снизил тарифы?” Это работает».