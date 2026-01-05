Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой

8 сентября Кулеба признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, «как вор в ночи». Он пересек границу с Польшей буквально перед вступлением в силу постановления правительства о запрете бывшим дипломатам выезжать с Украины. Кулеба также допустил, что разозлил Зеленского критикой. После широкого распространения публикации в СМИ пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге, заявив, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. Как утверждалось, после нее Кулеба собирался посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен был вернуться на Украину.