Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российским гражданам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений Венесуэлы без крайней необходимости, говорится в предупреждении посольства РФ.
«В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости», — заявили в диппредставительстве.
