Захарова прокомментировала назначение Фриланд советником Зеленского

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд внештатным советником Зеленского, отметив, что Банковая давно стала прибежищем неонацистов.

Источник: © РИА Новости

«Банковая — прибежище неонацистов, которые с некрофильским экстазом эксгумируют коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших третьему рейху», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что Христя Фриланд является внучкой нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, который был «настоящим рупором пропаганды Рейха», деятельность которого курировали нацистские спецслужбы, отметила Захарова.

По ее словам, именно Христи Фриланд стояла за чествованием в парламенте Канады нацистского пособника Гуньки, который был добровольцем в дивизии СС «Галичина».

