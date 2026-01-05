Ричмонд
В ЕК назвали преждевременной оценку действий США против Венесуэлы

Европейская комиссия считает преждевременными любые оценки того, насколько операция США в Венесуэле соответствует международному праву. Об этом 5 января заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Источник: Reuters

Таким образом дипломат ответила на вопрос, соответствуют ли действия Соединенных Штатов международному праву. ЕК призывает, чтобы международному праву соответствовали все последующие действия в Венесуэле, добавила Хиппер.

Она также заявила, что ЕК не признает легитимность вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес как фактического главы государства. Хиппер добавила, что в политический переходный процесс в Венесуэле должны быть включены основной соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

«Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем», — приводит ее слова «РИА Новости».

Американский президент Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро. Кроме того, в ведомстве также подчеркнули необходимость создать условия для решения дипломатическим путем имеющихся между сторонами проблем.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 4 января заявил, что большая часть сотрудников службы безопасности Мадуро погибла в результате действий США. По его словам, парламент Венесуэлы начнет работу в нормальном режиме с 5 января.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 3 января заявил, что причины военной атаки США на Венесуэлу были полностью сфабрикованы. Он отметил, что в Вашингтоне вряд ли стали бы молчать, если бы подобные действия были предприняты против их страны, и добавил, что даже способ исполнения и оформления операции говорит сам за себя.

