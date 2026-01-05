Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 3 января заявил, что причины военной атаки США на Венесуэлу были полностью сфабрикованы. Он отметил, что в Вашингтоне вряд ли стали бы молчать, если бы подобные действия были предприняты против их страны, и добавил, что даже способ исполнения и оформления операции говорит сам за себя.