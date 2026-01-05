Ричмонд
В операции США по похищению Мадуро с женой участвовало ФБР, заявил Патель

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. В операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой участвовало подразделение ФБР, предназначенное для спасения заложников, заявил глава ведомства Кэш Патель.

Источник: Reuters

«Группа оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации ФБР (CIRG) руководит нашими подразделениями тактической авиации и специализированных операций, включая группу по освобождению заложников… Они были включены в состав штурмовой группы, а также морских сил», — сказал Патель каналу Fox News, отвечая на вопрос о роли бюро в операции.

