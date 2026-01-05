Ричмонд
У Трампа нет четкого плана действий в Венесуэле, заявил лидер демократов

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не имеет четкого плана действий в Венесуэле после операции по похищению ее президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, заявил лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.

Источник: Reuters

«У них нет никакого плана. Они противоречат друг другу: (госсекретарь США Марко — ред.) Рубио говорит одно, а Трамп — другое», — сказал Шумер в эфире телеканала MS Now.

Шумер охарактеризовал операцию в Венесуэле как безрассудную и опасную, отметив, что любые попытки США сменить режим в прошлом, включая Ирак и Ливию, неизменно обходились стране в большие расходы и человеческие жертвы.

Ранее Шумер сообщил, что уже на этой неделе планирует вынести на голосование резолюцию, запрещающую Трампу задействовать вооружённые силы США для ударов по Венесуэле, поскольку это противоречит Закону о военных полномочиях 1973 года. Спонсорами резолюции, помимо Шумера, выступили также сенаторы от Демократической партии Тим Кейн и Адам Шифф, а также сенатор-республиканец Рэнд Пол.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

