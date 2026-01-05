Ричмонд
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после российских ударов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В последние несколько недель Украина столкнулась с вакуумом власти, пишет New York Times.

Источник: © РИА Новости

«В стране в условиях массовых отключении электроэнергии отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское правительство предполагало, что быстро заменит ушедших министров, в особенности министра энергетики, отсутствие которого особо заметно на фоне российских ударов.

Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт подчеркнул, что этот пост отпугивает кандидатов из-за огромной ответственности в условиях ударов ВС России по инфраструктуре Украины. Кроме того, ситуацию усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

