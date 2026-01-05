«В стране в условиях массовых отключении электроэнергии отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — говорится в публикации.
Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт подчеркнул, что этот пост отпугивает кандидатов из-за огромной ответственности в условиях ударов ВС России по инфраструктуре Украины. Кроме того, ситуацию усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.