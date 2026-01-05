Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

«В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом», — говорится в сообщении дипведомства.
По информации российского МИД, указанные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся «упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине».
Кроме того, сегодняшнее назначение бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития является дополнительным подтверждением обозначенной тенденции, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Россия последовательно выступает против любых проявлений экстремизма и ксенофобии и будет продолжать принимать меры по защите своих государственных интересов и исторической правды», — отметили в МИД РФ.