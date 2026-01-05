Гутерриш: операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

«Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами», — говорится в письменном заявлении Гутерриша, посвященном американской операции в Венесуэле. Этот документ зачитала заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она приняла участие в заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Венесуэлы.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше