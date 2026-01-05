Ассоциация судей Молдавии обвинила Санду в давлении на юстицию

Два года назад в Молдавии были созданы две комиссии для оценки судей и прокуроров на неподкупность, которые наполовину состоят из иностранцев. Это было одним из условий в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в рамках реформы юстиции. Софинансировало реформу правительство США. Комиссия Vetting проводила оценку судей и прокуроров, а комиссия Pre-vetting — членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Реформа сопровождалось множеством скандалов. Как заявила ушедшая с должности главы Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, Санду и бывший премьер-министр Дорин Речан лично отбирали кандидатов на должности судей и прокуроров.