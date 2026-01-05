В Госдуме отреагировали на назначение врио главы СБУ

Парламентарий напомнил, что бывшим начальником СБУ был Василий Малюк*, который имел профессиональную подготовку. По словам Колесника, перестановки на высшем уровне на Украине проводятся перед выборами и свидетельствует о том, что украинские власти намерены расширить свою террористическую деятельность.
Депутат уточнил, что пост главы офиса президента Украины теперь занимает экс-начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*. Андрей Колесник отметил, что ранее ГУР под руководством Буданова осуществило ряд диверсий, террористических актов на территории России. По мнению собеседника «Ленты.ру», эти кадровые решения Зеленского и будут определять его политику в будущем.
«Я так понимаю, что внешняя политика Зеленского будет меняться в эту сторону — в сторону усиления терроризма», — резюмировал Андрей Колесник.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга