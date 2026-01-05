Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отреагировали на назначение врио главы СБУ

Киев выбрал для себя политику усиления терроризма. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Колесник, комментируя назначение на должность врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Парламентарий напомнил, что бывшим начальником СБУ был Василий Малюк*, который имел профессиональную подготовку. По словам Колесника, перестановки на высшем уровне на Украине проводятся перед выборами и свидетельствует о том, что украинские власти намерены расширить свою террористическую деятельность.

Депутат уточнил, что пост главы офиса президента Украины теперь занимает экс-начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*. Андрей Колесник отметил, что ранее ГУР под руководством Буданова осуществило ряд диверсий, террористических актов на территории России. По мнению собеседника «Ленты.ру», эти кадровые решения Зеленского и будут определять его политику в будущем.

«Я так понимаю, что внешняя политика Зеленского будет меняться в эту сторону — в сторону усиления терроризма», — резюмировал Андрей Колесник.

О назначении на пост врио главы СБУ Евгения Хмары, который ранее руководил Центром спецопераций «А» СБУ, стало известно 5 января. Предыдущий глава службы Евгений Малюк ранее в этот же день написал заявление об отставке.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше