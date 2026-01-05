Ричмонд
Небензя назвал «разбоем» захват Мадуро США

По мнению Небензи, нельзя позволить США «самоутвердиться в роли высшего судьи», у которого одного есть право вторгаться куда угодно и решать, кто виноват. Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы, заявил он.

Источник: AP 2024

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.

Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».

В свою очередь, представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата заявил, что агрессии против Венесуэлы «нет оправданий». «Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий», — сказал он.

Также осудил действия США и Пекин, заявив, что «неизбирательное применение силы» породит лишь новые кризисы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военная операция США грозит дестабилизацией Венесуэлы.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
