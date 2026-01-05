Небензя назвал «разбоем» захват Мадуро США

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».
В свою очередь, представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата заявил, что агрессии против Венесуэлы «нет оправданий». «Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий», — сказал он.
Также осудил действия США и Пекин, заявив, что «неизбирательное применение силы» породит лишь новые кризисы.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военная операция США грозит дестабилизацией Венесуэлы.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.