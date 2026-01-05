Ричмонд
По вменяемым Мадуро преступлениям есть доказательства, заявил постпред США

ООН, 5 янв — РИА Новости. По вменяемым президенту Венесуэлы Николасу Мадуро преступлениям имеются убедительные доказательства, заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Майк Уолтц.

Источник: © РИА Новости

«Есть убедительные доказательства его преступлений. Эти доказательства представлены открыто в американском суде в ходе разбирательств», — сказал он.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

