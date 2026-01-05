Ричмонд
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал генерала СБУ, первого заместителя руководителя центра спецопераций «А» Дениса Килимника одним из организаторов ударов по России.

Источник: Соцсети

«Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО “А” СБУ Денисом Килимником… Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Киевский режим не раз наносил удары по территории России. Так, в ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

