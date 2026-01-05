Президент Колумбии Петро заявил о готовности взять в руки оружие из-за угроз Трампа

Комментируя слова Трампа о том, что глава Колумбии якобы причастен к наркоторговле, Петро напомнил, что именно он распорядился провести самую крупную в мировой истории операцию по конфискации кокаина, а также остановил рост плантаций, засеянных кокаиновыми кустами, запустив для крестьян программу по добровольной замене культур. Он рассказал и о других средствах борьбы с наркоторговлей, а также добавил, что в его собственности есть всего один взятый в кредит дом, а информация о его банковских счетах находится в публичном доступе.