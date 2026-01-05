Мадуро нанял адвоката, который помог Ассанжу заключить сделку, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой, позволившую ему выйти на свободу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Мадуро нанял вашингтонского адвоката Барри Поллака, который известен тем, что добился освобождения из тюрьмы Ассанжа и оправдательного приговора бывшему бухгалтеру компании Enron Майклу Крауцу… Поллак, партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler, вел переговоры по соглашению о признании вины Ассанжа, заключенному в 2024 году», — передает агентство.
