Харизма и верность Уго Чавесу: эксперт рассказал о личной встрече с Мадуро

Главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру», политолог Леонид Савин объяснил aif.ru, почему венесуэльский лидер Уго Чавес в свое время назначил своим преемником Николаса Мадуро. Президент Венесуэлы был захвачен в Каракасе спецслужбами США и вывезен в Нью-Йорк.
«Я познакомился с президентом Мадуро два года назад в Венесуэле, на мероприятии в память об Уго Чавесе, где присутствовало высшее руководство страны и зарубежные гости, включая премьер-министра Кубы. Будучи единственным россиянином на этой встрече, я решился подойти к нему лично. Наше общение оставило ощущение искренности и душевности», — сказал Савин.
Эксперт отметил, что лидер Венесуэлы заметно отличается от привычных всем представителей европейской политической элиты: он открыт, дружелюбен, наделен отличным чувством юмора и готов обсуждать самые разные вопросы.
«Харизма Мадуро самобытна. Возможно, в ней нет мощи Фиделя Кастро, но это яркий политик, способный вдохновлять аудиторию. Его выступления всегда идут “от сердца” — он принципиально не пользуется заготовленными текстами и может часами держать внимание публики, как это было, например, во время его речи в военной академии», — отметил Савин.
Эксперт констатировал, что выдвижение Мадуро в президенты Венесуэлы было осознанным и скоординированным шагом.
«Несмотря на непризнание выборов со стороны США и их попытки продвигать своих ставленников, он уверенно продолжает линию “чавизма”. Тот факт, что Уго Чавес в свое время назначил своим преемником не выходца из военной среды, а простого в прошлом водителя автобуса, подчеркивает главные качества Мадуро: абсолютную лояльность, верность партийным идеалам и личную надежность», — подытожил Савин.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Ранее Трамп пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство будет проходить в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Первое заседание начнется 5 января в 12:00 по EST (5 января в 20:00 мск).
По информации СМИ, Мадуро содержится в Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине. Это федеральное исправительное учреждение с усиленным режимом безопасности.