Харизма и верность Уго Чавесу: эксперт рассказал о личной встрече с Мадуро

«Я познакомился с президентом Мадуро два года назад в Венесуэле, на мероприятии в память об Уго Чавесе, где присутствовало высшее руководство страны и зарубежные гости, включая премьер-министра Кубы. Будучи единственным россиянином на этой встрече, я решился подойти к нему лично. Наше общение оставило ощущение искренности и душевности», — сказал Савин.