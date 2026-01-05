«Эпоха бесправия и силового доминирования»: Постпред РФ в ООН резко осудил атаку США на Венесуэлу

Напомним, 3 января ВС США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, а американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро и его жену Сильвию Флорес и вывез их из страны. Антониу Гуттериш уже реагировал на эту ситуацию, выразив «серьёзную обеспокоенность». Сегодня проводится заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле. Тем временем самого Мадуро уже доставили в Нью-Йорк, где сегодня начнётся суд над политиком.