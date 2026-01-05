Ричмонд
«Эпоха бесправия и силового доминирования»: Постпред РФ в ООН резко осудил атаку США на Венесуэлу

Россия резко осудила действия США в Венесуэле на экстренном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя назвал произошедшее актом вооруженной агрессии.

Он заявил, что операция против президента Николаса Мадуро привела к гибели десятков граждан. Этот разбой, по словам дипломата, стал предвестником возвращения в эпоху силового американского доминирования.

Небензя подчеркнул, что мир не должен допустить, чтобы США самоутвердились в роли «высшего судьи». У одной страны нет права вторгаться в другие и вершить собственное правосудие, указал он.

Небензя также обратил внимание на циничность Вашингтона. Там даже не пытался скрыть истинные цели операции — установить контроль над природными ресурсами Венесуэлы.

Таким образом, заявил постпред, США дают новый импульс политике неоколониализма и империализма в Латинской Америке. Эта политика, напомнил он, уже была не раз отвергнута народами региона и всего глобального Юга.

Ситуация вокруг Венесуэлы, по оценке российского дипломата, ведёт к хаосу и беззаконию. От этого продолжают страдать десятки государств по всему миру.

Напомним, 3 января ВС США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, а американский спецназ захватил президента Николаса Мадуро и его жену Сильвию Флорес и вывез их из страны. Антониу Гуттериш уже реагировал на эту ситуацию, выразив «серьёзную обеспокоенность». Сегодня проводится заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле. Тем временем самого Мадуро уже доставили в Нью-Йорк, где сегодня начнётся суд над политиком.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

