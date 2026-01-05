Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию ВС и военный режим для производств.

Источник: © РИА Новости

КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию ВС страны и вводят военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств, говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии… Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом», — говорится в документе.

Также декрет предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.

Декрет действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше